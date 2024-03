DAX-Handel aktuell: DAX liegt im Plus

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent fester bei 18 029,73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,815 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,002 Prozent fester bei 17 987,91 Punkten in den Handel, nach 17 987,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 030,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 955,69 Punkten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,521 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 20.02.2024, bei 17 068,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 733,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, notierte der DAX bei 14 933,38 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,52 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 039,05 Punkte. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell BASF (+ 2,57 Prozent auf 51,90 EUR), Siemens (+ 1,75 Prozent auf 176,06 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,34 Prozent auf 167,08 EUR), Covestro (+ 1,33 Prozent auf 49,59 EUR) und BMW (+ 1,16 Prozent auf 107,04 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 474,00 EUR), Continental (-1,76 Prozent auf 67,50 EUR), Fresenius SE (-1,11 Prozent auf 25,02 EUR), Deutsche Bank (-0,89 Prozent auf 13,61 EUR) und Siemens Healthineers (-0,86 Prozent auf 55,52 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 832 967 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,019 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at