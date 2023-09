DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag kletterte der DAX via XETRA zum Handelsende um 0,70 Prozent auf 15 323,50 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,562 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,077 Prozent auf 15 229,10 Punkte an der Kurstafel, nach 15 217,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 138,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 323,73 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,22 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 28.08.2023, lag der DAX noch bei 15 792,61 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 28.06.2023, den Stand von 15 949,00 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 28.09.2022, bei 12 183,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 8,91 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 3,85 Prozent auf 173,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,79 Prozent auf 74,50 EUR), Continental (+ 2,74 Prozent auf 67,38 EUR), Deutsche Börse (+ 2,41 Prozent auf 163,90 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,16 Prozent auf 48,28 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-2,27 Prozent auf 20,71 EUR), EON SE (-1,55 Prozent auf 11,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,53 Prozent auf 21,82 EUR), Porsche Automobil vz (-1,05 Prozent auf 46,21 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 45,35 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 701 704 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 141,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

