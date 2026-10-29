DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Plus

Das macht der DAX heute.

Am Donnerstag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,34 Prozent höher bei 25 792,49 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,122 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,078 Prozent fester bei 25 724,02 Punkten, nach 25 704,02 Punkten am Vortag.

Bei 25 792,49 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 720,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 399,21 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 460,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24 124,21 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,11 Prozent zu. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit adidas (+ 3,01 Prozent auf 162,80 EUR), Henkel vz (+ 2,47 Prozent auf 79,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,33 Prozent auf 1 035,60 EUR), Symrise (+ 2,14 Prozent auf 91,72 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,11 Prozent auf 25,67 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Vonovia SE (-5,04 Prozent auf 15,64 EUR), MTU Aero Engines (-1,99 Prozent auf 325,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,96 Prozent auf 68,38 EUR), Infineon (-0,92 Prozent auf 52,95 EUR) und HOCHTIEF (-0,85 Prozent auf 375,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 1 935 804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 238,444 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at