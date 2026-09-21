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DAX-Performance im Blick 21.09.2026 15:58:34

DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Der DAX befindet sich heute im Aufwind.

Am Montag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,99 Prozent höher bei 25 553,53 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,103 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,740 Prozent fester bei 25 491,35 Punkten, nach 25 304,06 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 434,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 617,99 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der DAX mit 26 136,56 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 985,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 23 639,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,13 Prozent zu. Bei 26 618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,47 Prozent auf 57,80 EUR), Siemens (+ 3,05 Prozent auf 272,05 EUR), Symrise (+ 2,58 Prozent auf 91,32 EUR), Commerzbank (+ 2,46 Prozent auf 41,64 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,39 Prozent auf 57,34 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,59 Prozent auf 75,30 EUR), Vonovia SE (-1,10 Prozent auf 17,51 EUR), Fresenius SE (-0,47 Prozent auf 45,71 EUR), Henkel vz (-0,44 Prozent auf 72,62 EUR) und Siemens Healthineers (-0,42 Prozent auf 37,61 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 3 387 644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Infineon AG 58,02 3,77% Infineon AG
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