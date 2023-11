DAX-Handel aktuell: DAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent stärker bei 15 707,96 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,560 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,110 Prozent höher bei 15 631,67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 614,43 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 15 759,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 15 628,19 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,77 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 186,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, notierte der DAX bei 15 767,28 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, bei 14 378,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 11,65 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 8,56 Prozent auf 33,23 EUR), Siemens Energy (+ 5,85 Prozent auf 10,85 EUR), Daimler Truck (+ 2,62 Prozent auf 29,34 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,15 Prozent auf 46,66 EUR) und Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,91 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-1,46 Prozent auf 71,74 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,31 Prozent auf 24,85 EUR), EON SE (-1,09 Prozent auf 11,31 EUR), Beiersdorf (-0,72 Prozent auf 124,50 EUR) und Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 21,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9 658 803 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 158,401 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

2023 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

