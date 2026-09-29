Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 29.09.2026 17:58:48

DAX-Handel aktuell: DAX notiert zum Ende des Dienstagshandels um die Nulllinie

DAX-Handel aktuell: DAX notiert zum Ende des Dienstagshandels um die Nulllinie

Wenig verändert zeigte sich der DAX heute.

Letztendlich schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 25 375,29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,112 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,000 Prozent auf 25 374,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25 374,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 617,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 338,03 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 26 569,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 626,89 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 745,06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Vonovia SE (+ 2,05 Prozent auf 17,41 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,84 Prozent auf 144,50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius SE (-4,87 Prozent auf 44,20 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 48,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,16 Prozent auf 39,20 EUR), Daimler Truck (-1,98 Prozent auf 42,16 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 40,67 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 748 988 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 146,05 0,65% adidas
Bayer 49,10 0,22% Bayer
Daimler Truck 42,27 0,31% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 26,46 0,15% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 44,15 0,02% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,25 0,03% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 144,75 0,42% Heidelberg Materials
Infineon AG 59,61 0,85% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,92 0,65% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 186,00 0,44% SAP SE
Siemens AG 283,45 0,46% Siemens AG
Siemens Energy AG 146,70 0,60% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,44 0,42% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,50 0,09% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 399,21 0,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

DAX stärker erwartet -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Handel im Plus aufnehmen. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen