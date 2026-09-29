DAX-Handel aktuell: DAX notiert zum Ende des Dienstagshandels um die Nulllinie

Letztendlich schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 25 375,29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,112 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,000 Prozent auf 25 374,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25 374,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 617,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 338,03 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 26 569,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 626,89 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 745,06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Vonovia SE (+ 2,05 Prozent auf 17,41 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,84 Prozent auf 144,50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius SE (-4,87 Prozent auf 44,20 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 48,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,16 Prozent auf 39,20 EUR), Daimler Truck (-1,98 Prozent auf 42,16 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 40,67 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 748 988 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at