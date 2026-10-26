DAX-Handel aktuell: DAX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Am Montag wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX gewann im XETRA-Handel letztendlich 1,03 Prozent auf 25 440,83 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,093 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 25 235,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25 181,65 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 217,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 509,80 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25 408,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 099,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24 239,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,67 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 3,92 Prozent auf 371,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,77 Prozent auf 123,16 EUR), Bayer (+ 3,59 Prozent auf 45,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,25 Prozent auf 327,00 EUR) und Infineon (+ 3,14 Prozent auf 50,20 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Symrise (-1,81 Prozent auf 100,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 24,98 EUR), Beiersdorf (-1,24 Prozent auf 83,08 EUR), Scout24 (-1,18 Prozent auf 83,95 EUR) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 212,25 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 630 255 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,056 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at