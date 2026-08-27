DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Der DAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent höher bei 26 356,09 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,184 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,260 Prozent stärker bei 26 354,37 Punkten in den Handel, nach 26 285,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 285,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 380,22 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 1,01 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der DAX 25 361,03 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der DAX einen Wert von 25 177,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der DAX-Kurs 24 046,21 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 573,50 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 3,86 Prozent auf 57,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,46 Prozent auf 1 178,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,78 Prozent auf 155,30 EUR), adidas (+ 1,59 Prozent auf 153,10 EUR) und BMW (+ 1,49 Prozent auf 58,54 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Telekom (-1,62 Prozent auf 28,46 EUR), Heidelberg Materials (-1,55 Prozent auf 168,05 EUR), Continental (-1,48 Prozent auf 69,24 EUR), Henkel vz (-1,47 Prozent auf 75,24 EUR) und Commerzbank (-1,34 Prozent auf 40,38 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 740 784 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 217,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at