DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Am Donnerstag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 24 995,14 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,126 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,803 Prozent stärker bei 25 097,48 Punkten, nach 24 897,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 867,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 103,78 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 3,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 433,06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der DAX einen Wert von 23 806,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, stand der DAX bei 24 549,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,86 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 900,10 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 4,34 Prozent auf 73,35 EUR), HOCHTIEF (+ 3,25 Prozent auf 469,80 EUR), Siemens Energy (+ 3,07 Prozent auf 156,56 EUR), Siemens (+ 2,49 Prozent auf 272,15 EUR) und QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 33,83 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-4,16 Prozent auf 1 014,80 EUR), Deutsche Telekom (-1,76 Prozent auf 25,09 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 135,66 EUR), Deutsche Börse (-1,65 Prozent auf 251,10 EUR) und Beiersdorf (-1,14 Prozent auf 76,24 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 405 399 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,506 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at