DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Der DAX zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,40 Prozent tiefer bei 25 160,59 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,166 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,579 Prozent leichter bei 25 114,39 Punkten in den Handel, nach 25 260,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25 036,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 194,93 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 900,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der DAX bei 23 091,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der DAX bei 22 287,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 266,33 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 1,97 Prozent auf 35,17 EUR), adidas (+ 1,26 Prozent auf 160,70 EUR), Deutsche Bank (+ 0,74 Prozent auf 31,28 EUR), Henkel vz (+ 0,70 Prozent auf 83,24 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,70 Prozent auf 545,80 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,41 Prozent auf 1 698,00 EUR), SAP SE (-2,06 Prozent auf 170,22 EUR), BMW (-1,42 Prozent auf 89,04 EUR), Airbus SE (-1,32 Prozent auf 187,20 EUR) und Bayer (-1,08 Prozent auf 43,21 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 218 848 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 197,887 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

