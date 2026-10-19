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Kursentwicklung 19.10.2026 12:27:05

DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Der DAX zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,14 Prozent tiefer bei 25 331,15 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,319 Prozent leichter bei 25 540,77 Punkten in den Handel, nach 25 622,61 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25 316,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 540,88 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 304,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der DAX bei 24 830,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der DAX bei 23 830,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 0,92 Prozent auf 52,87 EUR), Zalando (+ 0,91 Prozent auf 25,48 EUR), QIAGEN (+ 0,79 Prozent auf 41,36 EUR), Symrise (+ 0,71 Prozent auf 100,15 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 310,70 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Continental (-3,43 Prozent auf 67,58 EUR), Rheinmetall (-3,12 Prozent auf 1 056,20 EUR), Airbus SE (-2,89 Prozent auf 193,18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,89 Prozent auf 57,12 EUR) und Bayer (-1,89 Prozent auf 43,62 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 279 094 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 229,940 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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