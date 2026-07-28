DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Der DAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 25 492,59 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,097 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,533 Prozent höher bei 25 496,13 Punkten, nach 25 361,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 307,17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 553,47 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der DAX bei 24 671,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 018,26 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Wert von 23 970,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,88 Prozent zu Buche. Bei 25 900,10 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,26 Prozent auf 159,24 EUR), Scout24 (+ 4,88 Prozent auf 75,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,50 Prozent auf 73,92 EUR), Zalando (+ 4,48 Prozent auf 29,85 EUR) und Daimler Truck (+ 3,75 Prozent auf 48,09 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens Energy (-7,06 Prozent auf 137,90 EUR), Infineon (-6,05 Prozent auf 57,77 EUR), RWE (-2,93 Prozent auf 55,62 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,39 Prozent auf 43,27 EUR) und EON SE (-0,60 Prozent auf 18,99 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 928 644 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207,526 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at