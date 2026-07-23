DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich zum Start leichter

Der DAX bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,90 Prozent schwächer bei 24 927,78 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,090 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,641 Prozent auf 24 994,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25 155,41 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 926,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 030,85 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,640 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, einen Stand von 24 893,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 155,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 240,82 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,58 Prozent. Bei 25 900,10 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 3,68 Prozent auf 45,66 EUR), Rheinmetall (+ 1,31 Prozent auf 1 021,00 EUR), RWE (+ 0,31 Prozent auf 59,16 EUR), GEA (+ 0,00 Prozent auf 62,60 EUR) und Brenntag SE (-0,03 Prozent auf 59,08 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-5,52 Prozent auf 65,95 EUR), Symrise (-2,43 Prozent auf 85,80 EUR), Deutsche Börse (-2,25 Prozent auf 248,10 EUR), Bayer (-2,21 Prozent auf 45,93 EUR) und Scout24 (-1,52 Prozent auf 67,95 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 391 609 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 206,154 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at