DAX-Marktbericht 06.02.2026 09:28:56

DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels

Der DAX gibt am fünften Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 24 465,95 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,115 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,159 Prozent auf 24 452,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 491,06 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 466,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 424,92 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,303 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der DAX mit 24 892,20 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Stand von 23 734,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der DAX einen Wert von 21 902,42 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,299 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern erreicht.

Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1,20 Prozent auf 17,71 EUR), Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 589,50 EUR), Infineon (+ 1,09 Prozent auf 41,86 EUR), Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 146,85 EUR) und RWE (+ 0,53 Prozent auf 52,76 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Healthineers (-3,69 Prozent auf 41,03 EUR), SAP SE (-1,69 Prozent auf 167,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,62 Prozent auf 100,45 EUR), Zalando (-1,47 Prozent auf 21,46 EUR) und BASF (-1,30 Prozent auf 48,46 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 602 906 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 194,107 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
05.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

