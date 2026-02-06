BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|DAX-Marktbericht
|
06.02.2026 09:28:56
DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels
Der DAX gibt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 24 465,95 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,115 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,159 Prozent auf 24 452,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 491,06 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 466,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 424,92 Punkten lag.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,303 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der DAX mit 24 892,20 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Stand von 23 734,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der DAX einen Wert von 21 902,42 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,299 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern erreicht.
Tops und Flops im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1,20 Prozent auf 17,71 EUR), Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 589,50 EUR), Infineon (+ 1,09 Prozent auf 41,86 EUR), Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 146,85 EUR) und RWE (+ 0,53 Prozent auf 52,76 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Healthineers (-3,69 Prozent auf 41,03 EUR), SAP SE (-1,69 Prozent auf 167,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,62 Prozent auf 100,45 EUR), Zalando (-1,47 Prozent auf 21,46 EUR) und BASF (-1,30 Prozent auf 48,46 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 602 906 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 194,107 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Nachrichten zu Infineon AG
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
06.02.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Infineon-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
06.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
06.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,40
|0,86%
|BASF
|48,12
|-1,49%
|Bayer
|45,54
|-1,61%
|E.ON SE
|17,70
|1,49%
|Infineon AG
|42,29
|2,75%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,43
|0,03%
|Rheinmetall AG
|1 604,00
|0,41%
|RWE AG St.
|53,00
|1,77%
|SAP SE
|171,66
|2,39%
|Siemens Energy AG
|151,80
|2,88%
|Siemens Healthineers AG
|41,41
|-2,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,90
|-0,74%
|Zalando
|21,37
|-1,02%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 721,46
|0,94%
