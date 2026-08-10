Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|DAX-Kursentwicklung
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10.08.2026 15:58:46
DAX-Handel aktuell: DAX steigt am Montagnachmittag
Am Montag erhöht sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 26 340,18 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,198 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,156 Prozent stärker bei 26 360,44 Punkten, nach 26 319,45 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 26 314,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 441,91 Punkten lag.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der DAX noch bei 25 067,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 338,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24 162,86 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,34 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 445,18 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 3,99 Prozent auf 37,92 EUR), adidas (+ 2,26 Prozent auf 167,75 EUR), Infineon (+ 2,24 Prozent auf 63,47 EUR), Scout24 (+ 1,88 Prozent auf 75,80 EUR) und Siemens Energy (+ 1,42 Prozent auf 155,72 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Deutsche Telekom (-2,86 Prozent auf 28,21 EUR), Beiersdorf (-2,44 Prozent auf 79,22 EUR), Brenntag SE (-2,37 Prozent auf 62,56 EUR), Bayer (-1,45 Prozent auf 49,09 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,31 Prozent auf 75,32 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 034 292 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,282 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,16 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
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|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|166,20
|1,62%
|Bayer
|49,12
|-1,33%
|Beiersdorf AG
|79,18
|-2,20%
|Brenntag SE
|63,10
|-1,41%
|Deutsche Telekom AG
|28,19
|-2,66%
|Infineon AG
|62,50
|-0,14%
|QIAGEN N.V.
|37,91
|4,15%
|Scout24
|75,15
|1,28%
|Siemens AG
|276,95
|-1,16%
|Siemens Energy AG
|155,24
|1,15%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,08
|-1,50%
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