Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Kursentwicklung 10.08.2026 15:58:46

DAX-Handel aktuell: DAX steigt am Montagnachmittag

DAX-Handel aktuell: DAX steigt am Montagnachmittag

Der Handel in Frankfurt verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Montag erhöht sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 26 340,18 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,198 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,156 Prozent stärker bei 26 360,44 Punkten, nach 26 319,45 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 26 314,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 441,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der DAX noch bei 25 067,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 338,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24 162,86 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,34 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 445,18 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 3,99 Prozent auf 37,92 EUR), adidas (+ 2,26 Prozent auf 167,75 EUR), Infineon (+ 2,24 Prozent auf 63,47 EUR), Scout24 (+ 1,88 Prozent auf 75,80 EUR) und Siemens Energy (+ 1,42 Prozent auf 155,72 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Deutsche Telekom (-2,86 Prozent auf 28,21 EUR), Beiersdorf (-2,44 Prozent auf 79,22 EUR), Brenntag SE (-2,37 Prozent auf 62,56 EUR), Bayer (-1,45 Prozent auf 49,09 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,31 Prozent auf 75,32 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 034 292 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,282 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,16 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

mehr Analysen
06.08.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
06.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Beiersdorf Underweight Barclays Capital
05.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 166,20 1,62% adidas
Bayer 49,12 -1,33% Bayer
Beiersdorf AG 79,18 -2,20% Beiersdorf AG
Brenntag SE 63,10 -1,41% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 28,19 -2,66% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 62,50 -0,14% Infineon AG
QIAGEN N.V. 37,91 4,15% QIAGEN N.V.
Scout24 75,15 1,28% Scout24
Siemens AG 276,95 -1,16% Siemens AG
Siemens Energy AG 155,24 1,15% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,08 -1,50% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 323,88 0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen