DAX-Handel aktuell: DAX steigt schlussendlich

Am Montag kletterte der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,96 Prozent auf 22 595,25 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,912 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,94 Prozent auf 21 946,95 Punkte an der Kurstafel, nach 22 380,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 178,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21 863,81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX lag vor einem Monat, am 23.02.2026, bei 24 991,97 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 22 891,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 7,92 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 5,78 Prozent auf 51,28 EUR), Siemens Energy (+ 4,87 Prozent auf 147,60 EUR), Commerzbank (+ 4,12 Prozent auf 31,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,03 Prozent auf 178,20 EUR) und Siemens (+ 3,71 Prozent auf 211,30 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Zalando (-3,06 Prozent auf 21,22 EUR), RWE (-2,21 Prozent auf 54,94 EUR), Vonovia SE (-2,05 Prozent auf 21,00 EUR), Hannover Rück (-1,69 Prozent auf 255,60 EUR) und QIAGEN (-1,61 Prozent auf 34,25 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 383 804 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 179,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at