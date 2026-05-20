DAX-Handel aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Das macht der DAX am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,37 Prozent höher bei 24 490,40 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,014 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,227 Prozent leichter bei 24 345,32 Punkten, nach 24 400,65 Punkten am Vortag.

Bei 24 591,53 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 287,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 2,76 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 417,80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 260,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der DAX einen Wert von 24 036,11 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,199 Prozent zurück. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,97 Prozent auf 66,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,89 Prozent auf 280,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 170,82 EUR), Siemens (+ 1,69 Prozent auf 261,15 EUR) und Commerzbank (+ 1,69 Prozent auf 36,74 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-3,41 Prozent auf 151,38 EUR), Scout24 (-2,60 Prozent auf 71,30 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 145,15 EUR), QIAGEN (-1,02 Prozent auf 29,47 EUR) und Symrise (-0,92 Prozent auf 75,52 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 281 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 198,570 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 6,79 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at