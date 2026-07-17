DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitagmittag.

Am Freitag fällt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,75 Prozent auf 24 728,67 Punkte zurück. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,091 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,644 Prozent auf 24 755,09 Punkte an der Kurstafel, nach 24 915,49 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 651,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 850,75 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,942 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 17.06.2026, einen Wert von 24 934,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, lag der DAX noch bei 24 702,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bewegte sich der DAX bei 24 370,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 0,772 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,14 Prozent auf 27,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,46 Prozent auf 978,00 EUR), EON SE (+ 1,30 Prozent auf 19,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,98 Prozent auf 517,20 EUR) und BMW (+ 0,93 Prozent auf 58,86 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-4,81 Prozent auf 61,60 EUR), Siemens (-3,25 Prozent auf 261,90 EUR), HOCHTIEF (-3,18 Prozent auf 451,20 EUR), Siemens Energy (-2,31 Prozent auf 145,30 EUR) und Deutsche Bank (-2,24 Prozent auf 30,97 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 225 388 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 205,888 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at