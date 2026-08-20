Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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DAX-Entwicklung 20.08.2026 12:27:20

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Verluste

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Verluste

Der DAX notiert am Mittag im Minus.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,43 Prozent auf 25 979,03 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,175 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,155 Prozent auf 26 050,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26 091,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 26 062,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 924,95 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der DAX noch bei 24 846,69 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 24 737,24 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24 276,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,87 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Continental (+ 1,40 Prozent auf 68,08 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 38,07 EUR), Symrise (+ 1,07 Prozent auf 88,50 EUR), Daimler Truck (+ 0,86 Prozent auf 45,59 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,69 Prozent auf 75,36 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Brenntag SE (-2,98 Prozent auf 59,84 EUR), Merck (-2,24 Prozent auf 135,25 EUR), Bayer (-1,78 Prozent auf 48,14 EUR), adidas (-1,48 Prozent auf 153,60 EUR) und BASF (-1,45 Prozent auf 51,04 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 213 772 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,642 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

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06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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