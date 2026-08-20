Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|DAX-Entwicklung
|
20.08.2026 12:27:20
DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Verluste
Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,43 Prozent auf 25 979,03 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,175 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,155 Prozent auf 26 050,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26 091,33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 26 062,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 924,95 Punkten.
So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der DAX noch bei 24 846,69 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 24 737,24 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24 276,97 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,87 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
DAX-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Continental (+ 1,40 Prozent auf 68,08 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 38,07 EUR), Symrise (+ 1,07 Prozent auf 88,50 EUR), Daimler Truck (+ 0,86 Prozent auf 45,59 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,69 Prozent auf 75,36 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Brenntag SE (-2,98 Prozent auf 59,84 EUR), Merck (-2,24 Prozent auf 135,25 EUR), Bayer (-1,78 Prozent auf 48,14 EUR), adidas (-1,48 Prozent auf 153,60 EUR) und BASF (-1,45 Prozent auf 51,04 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 213 772 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,642 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte
Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
20.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
20.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
20.08.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 983,04
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.