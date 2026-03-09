DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste

Das macht der DAX am Morgen.

Am Montag gibt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 2,62 Prozent auf 22 972,05 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,018 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 2,51 Prozent tiefer bei 22 998,94 Punkten, nach 23 591,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 23 031,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 937,62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX stand vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 25 014,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der DAX mit 24 162,65 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 23 008,94 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,39 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 22 937,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 522,40 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,73 Prozent auf 39,19 EUR), Hannover Rück (-0,80 Prozent auf 246,80 EUR) und Siemens Healthineers (-1,01 Prozent auf 40,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens Energy (-5,48 Prozent auf 141,55 EUR), MTU Aero Engines (-4,53 Prozent auf 335,10 EUR), Continental (-4,35 Prozent auf 60,76 EUR), Infineon (-4,34 Prozent auf 37,71 EUR) und Airbus SE (-4,33 Prozent auf 167,86 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 836 340 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,683 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at