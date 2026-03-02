DAX-Handel aktuell: DAX verliert zum Handelsstart

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am ersten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:35 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 2,16 Prozent auf 24 738,34 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,169 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 2,33 Prozent auf 24 695,44 Punkte an der Kurstafel, nach 25 284,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 786,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 651,33 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.02.2026, stand der DAX noch bei 24 797,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 710,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der DAX einen Stand von 22 551,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,811 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 4,57 Prozent auf 1 739,50 EUR), RWE (+ 0,95 Prozent auf 55,06 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,33 Prozent auf 39,32 EUR), Deutsche Börse (-0,34 Prozent auf 231,60 EUR) und EON SE (-0,79 Prozent auf 19,53 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Bank (-3,90 Prozent auf 29,12 EUR), Siemens (-3,88 Prozent auf 237,80 EUR), Daimler Truck (-3,76 Prozent auf 41,41 EUR), Continental (-3,75 Prozent auf 70,38 EUR) und Bayer (-3,58 Prozent auf 40,51 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 512 631 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199,605 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,34 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at