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Index-Performance im Fokus 27.10.2026 17:58:45

DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Der DAX verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Schlussendlich legte der DAX im XETRA-Handel um 0,77 Prozent auf 25 606,65 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,161 Prozent auf 25 369,81 Punkte an der Kurstafel, nach 25 410,84 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25 340,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 647,49 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25 408,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der DAX mit 25 361,03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24 308,78 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,35 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,76 Prozent auf 52,59 EUR), Siemens Energy (+ 4,40 Prozent auf 128,58 EUR), HOCHTIEF (+ 2,75 Prozent auf 381,20 EUR), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 266,20 EUR) und RWE (+ 1,52 Prozent auf 57,56 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,86 Prozent auf 39,78 EUR), Beiersdorf (-3,30 Prozent auf 80,34 EUR), BMW (-1,77 Prozent auf 56,72 EUR), adidas (-1,50 Prozent auf 157,45 EUR) und Daimler Truck (-1,49 Prozent auf 40,24 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 178 210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 239,629 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 80,40 -2,90% Beiersdorf AG
BMW AG 57,02 -1,01% BMW AG
Daimler Truck 40,30 -1,03% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 25,09 0,36% Deutsche Telekom AG
HOCHTIEF AG 380,20 3,09% HOCHTIEF AG
Infineon AG 52,22 2,61% Infineon AG
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