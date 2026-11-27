Am Freitag kletterte der DAX via XETRA zum Handelsende um 0,86 Prozent auf 25 431,29 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,051 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,769 Prozent auf 25 409,54 Punkte an der Kurstafel, nach 25 215,52 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 472,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 292,76 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 2,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, notierte der DAX bei 25 590,77 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 26 367,24 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der DAX mit 23 767,96 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,63 Prozent. Bei 27 001,67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 791,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,85 Prozent auf 353,90 EUR), Infineon (+ 2,68 Prozent auf 43,49 EUR), Daimler Truck (+ 2,02 Prozent auf 43,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,90 Prozent auf 30,38 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Commerzbank (-1,89 Prozent auf 32,67 EUR), Beiersdorf (-0,96 Prozent auf 82,74 EUR), Hannover Rück (-0,81 Prozent auf 295,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,55 Prozent auf 38,27 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 9 739 368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,306 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,64 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at