DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Am Montag schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 17 423,23 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,764 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,130 Prozent schwächer bei 17 396,74 Punkten, nach 17 419,33 Punkten am Vortag.

Bei 17 460,53 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 396,40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, betrug der DAX-Kurs 16 961,39 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, bei 16 029,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, einen Wert von 15 209,74 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,90 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 460,53 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 421,80 EUR), SAP SE (+ 1,88 Prozent auf 173,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,68 Prozent auf 55,54 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,58 Prozent auf 86,12 EUR) und Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 13,89 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen RWE (-1,97 Prozent auf 30,36 EUR), Merck (-1,73 Prozent auf 156,25 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,55 Prozent auf 26,03 EUR), Zalando (-1,34 Prozent auf 19,12 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 42,92 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7 512 842 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,615 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

