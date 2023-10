DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende mit Kursplus

Am Dienstag ging der DAX nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 15 251,69 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,175 Prozent schwächer bei 15 211,29 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 237,99 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 15 117,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 15 288,32 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, notierte der DAX bei 15 893,53 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.07.2023, den Wert von 16 068,65 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 17.10.2022, bei 12 649,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,40 Prozent aufwärts. Bei 16 528,97 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Porsche (+ 1,11 Prozent auf 91,34 EUR), Continental (+ 0,79 Prozent auf 64,18 EUR), Covestro (+ 0,55 Prozent auf 47,86 EUR), SAP SE (+ 0,54 Prozent auf 123,32 EUR) und Hannover Rück (+ 0,48 Prozent auf 207,20 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Brenntag SE (-3,38 Prozent auf 69,08 EUR), Sartorius vz (-2,37 Prozent auf 263,40 EUR), Deutsche Börse (-1,40 Prozent auf 158,05 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 43,20 EUR) und Infineon (-0,89 Prozent auf 31,63 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 944 025 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 142,914 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

