DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende mit Kursplus

Der DAX kletterte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,76 Prozent auf 14 923,27 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,495 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,281 Prozent stärker bei 14 851,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 810,34 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 14 786,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14 949,58 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,03 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 15 386,58 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 01.08.2023, bei 16 240,40 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.11.2022, einen Stand von 13 338,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 976,44 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Hannover Rück (+ 3,02 Prozent auf 214,60 EUR), Sartorius vz (+ 2,54 Prozent auf 242,20 EUR), Rheinmetall (+ 2,26 Prozent auf 276,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,96 Prozent auf 385,90 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,86 Prozent auf 180,30 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen BASF (-2,87 Prozent auf 42,29 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 8,25 EUR), Bayer (-0,96 Prozent auf 40,27 EUR), Daimler Truck (-0,95 Prozent auf 29,34 EUR) und Porsche (-0,39 Prozent auf 82,22 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 110 034 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 146,914 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

