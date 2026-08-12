Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
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12.08.2026 09:28:49
DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester
Am Mittwoch tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,25 Prozent fester bei 26 457,78 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,196 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,230 Prozent auf 26 452,00 Punkte an der Kurstafel, nach 26 391,42 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 442,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 464,08 Punkten lag.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,369 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 25 067,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 954,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 024,78 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,82 Prozent. Bei 26 504,54 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
DAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 163,88 EUR), HOCHTIEF (+ 1,89 Prozent auf 453,20 EUR), Infineon (+ 1,56 Prozent auf 63,83 EUR), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 1 154,00 EUR) und Siemens (+ 0,77 Prozent auf 282,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Brenntag SE (-1,73 Prozent auf 61,42 EUR), Beiersdorf (-1,43 Prozent auf 78,64 EUR), adidas (-1,23 Prozent auf 160,20 EUR), BMW (-1,23 Prozent auf 59,38 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,11 Prozent auf 74,60 EUR).
Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 415 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 211,109 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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