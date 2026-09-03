DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart im Plus

Um 09:12 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 25 871,43 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,160 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25 840,92 Zählern und damit 0,006 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 839,33 Punkte).

Im Tagestief notierte der DAX bei 25 829,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 888,63 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 2,24 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 26 001,31 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 24 795,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der DAX 23 594,80 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,43 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 28,76 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 182,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 527,00 EUR), BASF (+ 0,64 Prozent auf 53,72 EUR) und Hannover Rück (+ 0,61 Prozent auf 261,80 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Daimler Truck (-1,53 Prozent auf 44,41 EUR), MTU Aero Engines (-0,96 Prozent auf 339,50 EUR), GEA (-0,93 Prozent auf 63,90 EUR), Airbus SE (-0,86 Prozent auf 195,24 EUR) und Scout24 (-0,85 Prozent auf 75,50 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 615 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 212,673 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at