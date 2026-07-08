BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Index-Bewegung
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08.07.2026 09:28:36
DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone
Am Mittwoch tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,07 Prozent tiefer bei 25 192,30 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,155 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,747 Prozent auf 25 274,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 465,25 Punkten am Vortag.
Bei 25 183,63 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 280,16 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 2,40 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 24 616,22 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 08.04.2026, einen Stand von 24 080,63 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 08.07.2025, einen Stand von 24 206,91 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Scout24 (+ 1,43 Prozent auf 74,60 EUR), EON SE (+ 0,87 Prozent auf 19,22 EUR), RWE (+ 0,46 Prozent auf 56,84 EUR), Siemens Energy (+ 0,23 Prozent auf 155,66 EUR) und BASF (+ 0,06 Prozent auf 47,39 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil MTU Aero Engines (-3,10 Prozent auf 356,70 EUR), Vonovia SE (-3,04 Prozent auf 21,70 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 31,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 498,00 EUR) und Continental (-1,95 Prozent auf 71,46 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 441 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 214,654 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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