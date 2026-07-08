BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 08.07.2026 09:28:36

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone

Der DAX verliert am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,07 Prozent tiefer bei 25 192,30 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,155 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,747 Prozent auf 25 274,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 465,25 Punkten am Vortag.

Bei 25 183,63 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 280,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 2,40 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 24 616,22 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 08.04.2026, einen Stand von 24 080,63 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 08.07.2025, einen Stand von 24 206,91 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Scout24 (+ 1,43 Prozent auf 74,60 EUR), EON SE (+ 0,87 Prozent auf 19,22 EUR), RWE (+ 0,46 Prozent auf 56,84 EUR), Siemens Energy (+ 0,23 Prozent auf 155,66 EUR) und BASF (+ 0,06 Prozent auf 47,39 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil MTU Aero Engines (-3,10 Prozent auf 356,70 EUR), Vonovia SE (-3,04 Prozent auf 21,70 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 31,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 498,00 EUR) und Continental (-1,95 Prozent auf 71,46 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 441 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 214,654 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

mehr Analysen
08.07.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 RWE Buy UBS AG
03.07.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.26 RWE Overweight Barclays Capital
23.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 180,35 -3,32% adidas
BASF 47,59 0,49% BASF
Continental AG 70,98 -2,34% Continental AG
Deutsche Bank AG 30,87 -3,91% Deutsche Bank AG
E.ON SE 19,14 0,90% E.ON SE
MTU Aero Engines AG 356,10 -4,04% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 506,00 -0,55% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
RWE AG St. 56,14 -0,60% RWE AG St.
Scout24 72,60 -0,95% Scout24
Siemens AG 267,35 -0,91% Siemens AG
Siemens Energy AG 153,30 -2,26% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,90 -3,80% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,12 -4,99% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 897,45 -2,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen