DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Am Mittwoch tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,43 Prozent stärker bei 25 294,01 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,097 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,556 Prozent höher bei 25 324,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 184,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 332,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 291,50 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,448 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der DAX einen Wert von 24 083,53 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2026, den Stand von 25 284,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, stand der DAX noch bei 24 226,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,08 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 2,83 Prozent auf 161,65 EUR), Continental (+ 2,35 Prozent auf 70,64 EUR), Infineon (+ 2,19 Prozent auf 79,25 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,94 Prozent auf 51,91 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,77 Prozent auf 92,10 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen RWE (-2,00 Prozent auf 55,88 EUR), EON SE (-1,37 Prozent auf 18,32 EUR), Deutsche Börse (-0,71 Prozent auf 252,00 EUR), SAP SE (-0,53 Prozent auf 150,66 EUR) und Rheinmetall (-0,10 Prozent auf 1 236,00 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 694 047 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,957 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,45 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at