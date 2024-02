DAX-Handel aktuell: DAX zum Start im Minus

Am Dienstag steht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,19 Prozent im Minus bei 17 059,81 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,732 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,152 Prozent auf 17 066,23 Punkte an der Kurstafel, nach 17 092,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 17 059,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 080,59 Zähler.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 16 555,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, betrug der DAX-Kurs 15 901,33 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.02.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 477,55 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,73 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 198,45 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 1,66 Prozent auf 87,22 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 188,85 EUR), Commerzbank (+ 0,65 Prozent auf 10,80 EUR), Beiersdorf (+ 0,37 Prozent auf 136,95 EUR) und Henkel vz (+ 0,34 Prozent auf 70,82 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 13,76 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,05 Prozent auf 26,46 EUR), Deutsche Bank (-0,87 Prozent auf 11,89 EUR), RWE (-0,87 Prozent auf 30,94 EUR) und Sartorius vz (-0,72 Prozent auf 329,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 137 373 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,094 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

