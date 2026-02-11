DAX-Handel aktuell: DAX zum Start im Minus

Um 09:12 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 24 952,07 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,147 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,126 Prozent tiefer bei 24 956,46 Punkten in den Handel, nach 24 987,85 Punkten am Vortag.

Bei 24 946,80 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 986,88 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,368 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 25 261,64 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 24 088,06 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 22 037,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,68 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 5,44 Prozent auf 158,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,65 Prozent auf 43,74 EUR), Vonovia SE (+ 1,39 Prozent auf 25,44 EUR), Henkel vz (+ 0,67 Prozent auf 81,18 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,56 Prozent auf 217,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-2,59 Prozent auf 21,82 EUR), Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 1 599,50 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 175,30 EUR), Scout24 (-1,67 Prozent auf 73,75 EUR) und Commerzbank (-1,50 Prozent auf 34,73 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 449 381 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199,709 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,33 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

