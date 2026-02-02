DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im DAX

So bewegte sich der DAX zum Handelsschluss.

Am Montag sprang der DAX via XETRA schlussendlich um 1,00 Prozent auf 24 784,92 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,106 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,598 Prozent schwächer bei 24 392,09 Punkten in den Montagshandel, nach 24 538,81 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 384,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24 851,70 Einheiten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 24 539,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der DAX mit 23 958,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, lag der DAX bei 21 732,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,00 Prozent zu Buche. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,66 Prozent auf 175,10 EUR), Commerzbank (+ 2,51 Prozent auf 35,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,35 Prozent auf 147,95 EUR), Hannover Rück (+ 2,26 Prozent auf 244,20 EUR) und GEA (+ 2,07 Prozent auf 61,65 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,95 Prozent auf 1 729,00 EUR), Beiersdorf (-1,94 Prozent auf 98,50 EUR), Symrise (-1,58 Prozent auf 69,94 EUR), Brenntag SE (-1,36 Prozent auf 50,70 EUR) und QIAGEN (-1,24 Prozent auf 44,07 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 8 945 301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,982 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,35 zu Buche schlagen. Mit 6,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at