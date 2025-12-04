DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX

Der DAX gewann am vierten Tag der Woche an Wert.

Der DAX erhöhte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,85 Prozent auf 23 894,36 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,044 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,602 Prozent höher bei 23 836,23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23 693,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 930,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 797,71 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 0,687 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, stand der DAX noch bei 23 949,11 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 23 770,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, lag der DAX bei 20 232,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 19,32 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Zähler.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Porsche Automobil (+ 6,13 Prozent auf 39,84 EUR), Daimler Truck (+ 6,06 Prozent auf 37,63 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,80 Prozent auf 60,42 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 93,18 EUR) und Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 117,10 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil BASF (-3,28 Prozent auf 42,77 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 33,58 EUR), Scout24 (-1,88 Prozent auf 86,35 EUR), Continental (-1,74 Prozent auf 65,34 EUR) und Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 634 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 236,656 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 6,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at