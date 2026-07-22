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DAX im Blick 22.07.2026 17:58:30

DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX

DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX

Der DAX gewann am dritten Tag der Woche an Wert.

Der DAX erhöhte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,65 Prozent auf 25 174,10 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,078 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,040 Prozent tiefer bei 25 001,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 011,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 271,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 984,27 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, stand der DAX noch bei 25 139,69 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.04.2026, den Wert von 24 194,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, lag der DAX bei 24 041,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,59 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Airbus SE (+ 7,07 Prozent auf 208,30 EUR), GEA (+ 5,65 Prozent auf 62,60 EUR), Infineon (+ 3,35 Prozent auf 69,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,06 Prozent auf 27,23 EUR) und Merck (+ 1,97 Prozent auf 136,90 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-3,68 Prozent auf 152,32 EUR), SAP SE (-3,21 Prozent auf 132,04 EUR), Scout24 (-2,40 Prozent auf 69,00 EUR), Bayer (-1,36 Prozent auf 46,97 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,25 Prozent auf 42,74 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 335 476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 202,114 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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