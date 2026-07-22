Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|DAX im Blick
|
22.07.2026 17:58:30
DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX
Der DAX erhöhte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,65 Prozent auf 25 174,10 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,078 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,040 Prozent tiefer bei 25 001,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 011,35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 271,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 984,27 Punkten.
DAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, stand der DAX noch bei 25 139,69 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.04.2026, den Wert von 24 194,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, lag der DAX bei 24 041,90 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,59 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.
Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Airbus SE (+ 7,07 Prozent auf 208,30 EUR), GEA (+ 5,65 Prozent auf 62,60 EUR), Infineon (+ 3,35 Prozent auf 69,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,06 Prozent auf 27,23 EUR) und Merck (+ 1,97 Prozent auf 136,90 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-3,68 Prozent auf 152,32 EUR), SAP SE (-3,21 Prozent auf 132,04 EUR), Scout24 (-2,40 Prozent auf 69,00 EUR), Bayer (-1,36 Prozent auf 46,97 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,25 Prozent auf 42,74 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 335 476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 202,114 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt ab (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|08.07.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|169,35
|-5,42%
|Airbus SE
|203,70
|-1,67%
|Bayer
|46,07
|-1,20%
|Deutsche Telekom AG
|26,16
|-3,82%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|42,88
|0,63%
|GEA
|62,95
|0,80%
|Infineon AG
|65,42
|-5,90%
|Merck KGaA
|138,90
|1,31%
|SAP SE
|128,80
|-1,30%
|Scout24
|67,15
|-2,82%
|Siemens AG
|268,00
|-0,98%
|Siemens Energy AG
|150,32
|-0,48%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,56
|-0,38%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 763,12
|-1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.