DAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im DAX

Der DAX hält am vierten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent auf 26 324,68 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,184 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 26 354,37 Punkte an der Kurstafel, nach 26 285,96 Punkten am Vortag.

Bei 26 368,85 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 324,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,895 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 25 361,03 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 25 177,80 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 24 046,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,28 Prozent aufwärts. Bei 26 573,50 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 154,76 EUR), Infineon (+ 1,87 Prozent auf 56,22 EUR), Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 149,40 EUR), SAP SE (+ 0,90 Prozent auf 181,64 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,71 Prozent auf 427,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 28,51 EUR), QIAGEN (-1,34 Prozent auf 36,84 EUR), Heidelberg Materials (-1,29 Prozent auf 168,50 EUR), MTU Aero Engines (-1,15 Prozent auf 361,50 EUR) und Henkel vz (-1,00 Prozent auf 75,60 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 504 276 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,665 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at