DAX höher erwartet - Amazon-Zahlen hellen Stimmung etwas auf

Nach dem Rückschlag des Dax am Vortag sorgt der Internetriese Amazon am Freitag für wieder etwas bessere Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Damit setzen sich die zuletzt deutlichen Schwankungen fort. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,40 Prozent höher auf 15 430 Punkte.