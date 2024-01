Dax höher erwartet - Konjunktur und Zinsen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Dank positiver Vorgaben der US-Börsen dürfte es am deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang weiter nach oben gehen.

Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern dürfte der Dax höher starten, nachdem er am Donnerstag 0,8 Prozent auf 16.567 Punkte zugelegt hatte.

Das Statistische Bundesamt legt am Freitag die Daten zu den Erzeugerpreisen im Dezember vor. Experten rechnen mit einem Rückgang um 8,0 Prozent. In den USA wird das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen für Januar veröffentlicht. Anleger richten zudem ihren Blick auf weitere Reden von Notenbankern am letzten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.567,35

Dax-Future

16.718,00

EuroStoxx50

4.453,05

EuroStoxx50-Future

4.489,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

37.468,61 +0,5 Prozent

Nasdaq

15.055,65 +1,4 Prozent

S&P 500

4.780,94 +0,9 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

35.957,13 +1,4 Prozent

Shanghai

2.824,38 -0,8 Prozent

Hang Seng

15.227,64 -1,1 Prozent

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)