Dax höher erwartet - Ukraine im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er 1,5 Prozent schwächer bei knapp 15.042,51 Punkten geschlossen.

Im Konflikt um die Ukraine ist bislang keine Entspannung in Sicht. Russland und Belarus verlängerten ein gemeinsames Militärmanöver. Parallel dazu nahm laut der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Zahl der Explosionen in der Ost-Ukraine zu, in deren Umgebung Russland mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen hat. Der Westen erneuerte die Drohung mit scharfen Sanktionen gegen Russland im Falle eines Einmarsches in die Ukraine. Allerdings stimmten US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin einem Gipfel-Treffen zur Ukraine-Krise zu.

Auf Unternehmensseite werden unter anderem die vorläufigen Jahreszahlen des Autozulieferers Vitesco erwartet. Die Wall Street bleibt wegen eines Feiertags geschlossen.

Bei den Konjunkturdaten stehen die deutschen Erzeugerpreise an sowie die Markit Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone. Experten erwarten in beiden Fällen leichte Zuwächse.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.042,51

Dax-Future

15.108,00

EuroStoxx50

4.074,28

EuroStoxx50-Future

4.087,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.079,18 -0,7 Prozent

Nasdaq

13.548,07 -1,2 Prozent

S&P 500

4.348,87 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

26.910,87 -0,8 Prozent

Shanghai

3.477,04 -0,4 Prozent

Hang Seng

24.042,72 -1,2 Prozent