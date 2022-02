DAX im Minus - Ukraine-Krise hält europäische Anleger in Atem

Die Ukraine-Krise taucht europäische Anleger erneut in ein Wechselbad der Gefühle. Dax und EuroStoxx50 gaben am Montag ihre anfänglichen Gewinne ab. Am Vormittag notierten der deutsche Leitindex und sein pan-europäisches Pendant jeweils knapp im Minus bei 15.038 beziehungsweise 4057 Punkten. Der Moskauer Leitindex RTS rutschte um drei Prozent...