DAX im Minus: Anleger gehen vor Zinsentscheid der Fed in Deckung

In Erwartung von Hinweisen auf die weitere Entwicklung der US-Geldpolitik halten sich Investoren mit Engagements an Europas Aktienmärkten zurück. Dax und EuroStoxx50 lagen am frühen Mittwochnachmittag jeweils kaum verändert bei 14.043 beziehungsweise 3757 Punkten.