DAX im Minus: China- und Ukraine-Sorgen belasten Börsen - Fed im Blick

Corona-Ausbrüche in China zehren an den bereits angegriffenen Nerven der Anleger. Außerdem schürte der nahende Zinsentscheid der US-Notenbank am Dienstag Nervosität. Etwas Hoffnung versprach allerdings die geplante Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe.