DAX im Minus: Rohstoff-Preissprünge schüren Rezessionsangst an den Börsen

An den Börsen geht die Angst vor einer Energiekrise um. Die Diskussion um ein Verbot russischer Gas- und Öl -Lieferungen trieb den europäischen Erdgaspreis am Montag zeitweise auf ein Rekordhoch. Auch andere Rohstoffe erklommen teils Bestmarken, was die Inflationssorgen der Anleger schürte.