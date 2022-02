DAX im Minus: Ukraine-Krise schickt Europas Börsen erneut auf Talfahrt

Die wiederaufgeflammte Angst vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine lässt Europas Börsen erneut abrutschen. Der Dax brach am Montagnachmittag in der Spitze um 2,8 Prozent auf 14.618 Punkte ein und fiel damit kurzzeitig auf den niedrigsten Stand seit rund elf Monaten. Auch der EuroStoxx50 gab seine anfänglichen Gewinne ab und verlor bis zu...