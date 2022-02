DAX im Minus: Ukraine-Krise und gute Geschäftszahlen bestimmen Europas Aktienmärkte

An den europäischen Aktienmärkten halten sich die Furcht vor einer Eskalation in der Ukraine-Krise und die Freude über jüngste Geschäftszahlen die Waage. Dax und EuroStoxx50 bröckelten am Donnerstag um jeweils etwa 0,2 Prozent auf 15.357 beziehungsweise 4127 Punkte ab.