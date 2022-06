DAX im Plus - Das sind die Gründe

Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage tasten sich einige Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurück. In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik und zum weltweiten Erdöl-Angebot scheuten sie allerdings größere Käufe. Dax und EuroStoxx50 legten am Donnerstag jeweils etwa 0,7 Prozent auf 14.453 beziehungsweise 3788 Punkte.