DAX im Plus: Anleger in Europa treiben vor Fed-Entscheid Erholung voran

Vor der erwarteten Zinswende in den USA greifen die Anleger in Europa bei Aktien zu. Der Dax kletterte am Mittwoch um bis zu 3,2 Prozent auf 14.368 Punkte; der EuroStoxx50 zog in der Spitze um 3,6 Prozent auf 3873 Zähler an. Von den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe kämen positive Signale, sagte ein Händler.