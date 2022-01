DAX im Plus: Europas Börsen auf Erholungskurs - EZB im Blick

Ermuntert von den Kursgewinnen an der Wall Street steigen Anleger auch bei europäischen Aktien wieder ein. Dax und EuroStoxx50 legten am Montag jeweils knapp 1,5 Prozent auf 15.527 beziehungsweise 4191 Punkte zu, nachdem sie in der turbulenten Vorwoche unter dem Strich jeweils mehr als ein Prozent verloren hatten.