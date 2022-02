DAX im Plus erwartet, kein Handel in China, BioNTech, Teamviewer, Siltronic und Meta im Fokus - das ist heute wichtig

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Im DAX winken auch am Mittwoch Gewinne: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 15.705 Punkte, nachdem er schon am Montag und Dienstag um insgesamt fast zwei Prozent zulegen konnte.An der Wall Street war die dynamische Erholung am Vorabend weiter gegangen. "Die Euphorie ist zurück auf dem Parkett", betonte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Der positive Verlauf der Berichtssaison wiegt aktuell schwerer als die Zinswende und der Ukraine-Konflikt. Unternehmensgewinne sind der klassische Treibstoff der Börse ." Die Zinswende könne die Stimmung aktuell nicht vermiesen, auch wenn die Zinsen still und heimlich weiter stiegen.Die US-Börsen haben ihren jüngsten Erholungskurs fortgesetzt. Angesichts erfreulicher Unternehmensnachrichten von UPS und ExxonMobil legten die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag weiter zu. Frische US-Konjunkturdaten trübten die Stimmung kaum. So stiegen die Bauausgaben im Dezember weniger als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,78 Prozent höher bei 35.405,24 Punkten.Auch die Aktien von BioNTech konnten erneut zulegen. Mehr als vier Prozent ging es nach oben. BioNTech und der US-Partner Pfizer beantragen die Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren, so Pfizer.Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch erneut freundlich tendiert. Die weiterhin sehr positive Stimmung in den USA stützte auch in Asien den Handel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,7 Prozent fester. In China und Hongkong ruht der Handel weiterhin.Auf der Terminseite stehen am heutigen Mittwoch wieder einige Quartalszahlen auf dem Programm. Unter anderem berichten Novartis, Teamviewer Siltronic , Sony und Novo Nordisk sowie am Abend nach US-Börsenschluss T-Mobile US, Qualcomm und Meta.Am Morgen verkündete Teamviewer außerdem ein Aktienrückkaufprogramm. Bis zu knapp zehn Prozent der eigenen Anteile sollen zurückgekauft werden. Das Programm habe ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro oder maximal 20 Millionen Aktien, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Göppingen mit. Das entspreche knapp zehn Prozent aller Aktien, die im Umlauf sind. Start des Aktienrückkaufs soll am 3. Februar sein. Bis Ende des Jahres soll das Programm abgeschlossen sein.DER AKTIONÄR wird im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.(Mit Material von dpa-AFX)