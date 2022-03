DAX im Rückwärtsgang: Ukraine- und Konjunktursorgen setzen Europas Börsen zu

Wegen wachsender Zweifel an einer raschen Waffenruhe in der Ukraine ziehen sich Anleger wieder aus den europäischen Aktienmärkten zurück. Kopfschmerzen bereiteten ihnen am Mittwoch außerdem die Rezessionssignale vom US-Anleihemarkt. Dax und EuroStoxx50 fielen daher um jeweils mehr als ein Prozent auf 14.576 beziehungsweise 3953 Punkte.